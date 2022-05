Alle 18.45 spazio al primo anticipo di questo weekend di Serie A. Scendono in campo l’Inter di Inzaghi e l’Empoli di Andreazzoli.

L’Inter prosegue la corsa Scudetto, spalla a spalla col Milan che gode di quel vantaggio che ad oggi consente ai rossoneri di avere il destino nelle proprie mani. La squadra di Pioli non può sbagliare, e contestualmente non può farlo nemmeno quella di Inzaghi che, però, non solo deve vincerle tutte ma deve anche sperare che dall’altra parte qualcosa vada storto.

Oggi la prima parte di questa lotta Scudetto che in questo weekend potrebbe già consegnare dei punti importanti. Di fronte ai nerazzurri, però, un Empoli che ha diversi punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica, arriva dall’importante vittoria contro il Napoli ed è ormai salvo. Questa voglia di chiudere subito il discorso sarà alla base della sfida che i toscani proveranno a giocare mettendo in difficoltà gli avversari.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore. Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. Allenatore. Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Ismajli, Viti, Cacace, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Di Francesco, Cutrone.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

ASSISTENTI: Berti e Galetto

QUARTO UOMO: Marini

VAR: Banti

AVAR: Zufferli