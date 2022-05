Guardiola, colpo di teatro all’improvviso: è fatta per l’affare più atteso

Dopo la delusione per l’eliminazione subita in Champions dal Real Madrid, per Guardiola è arrivato un grandissimo colpo.

Il Manchester City di Guardiola anche per quest’anno ha dovuto dire addio al sogno di vincere la Champions League. Per il club inglese sembrava tutto fatto per la finale di Parigi, ma poi è crollato in pochi minuti e si è fatto rimontare dalla doppietta di Rodrygo e dal rigore realizzato da Benzema nel primo tempo supplementare del match del Bernabeu.

Ennesima delusione in Champions League per il tecnico spagnolo, che l’anno scorso ha perso la finale contro il Chelsea di Tuchel. Per Guardiola la massima competizione europea sta diventando un incubo, visto che non la vince da quando era alla guida del Barcellona, esattamente dal 2011.

Dopo l’eliminazione subita dal Real Madrid, il Manchester City deve trovare le forze per cercare di non perdere anche la Premier League. I ‘Citizens’, infatti, hanno un solo punto di vantaggio sul Liverpool di Klopp e domenica avranno in casa una gara difficile, considerando che affronteranno il Newcastle. Se la situazione sul campo è delicata, per Guardiola è arrivata una stupenda notizia dal calciomercato.

City, arriva il grande colpo per Guardiola: preso Haaland

Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, infatti, il Manchester City ha preso Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Al club tedesco andranno 75 milioni di euro, ovvero i soldi della clausola rescissoria, mentre il calciatore norvegese percepirà circa 30 milioni di euro all’anno.

La società del City, quindi, dopo la delusione patita in settimana contro il Real Madrid di Ancelotti, rilancia e prende uno degli attaccanti più forti al mondo. Proprio per quanto riguarda il ruolo del centravanti ci sono tante critiche per Guardiola, visto che è da tempo che non gioca con un vero e proprio bomber d’area di rigore.