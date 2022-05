Mirandes, brilla il talento di Riquelme: è sfida a Ruben Pardo

In Spagna c’è grande interesse attorno Ruben Pardo e soprattutto Rodrigo Riquelme, trequartista di proprietà dell’Atletico Madrid.

Con il Leganes ed il Mirandes non stanno ottenendo grandissime soddisfazioni ma Ruben Pardo e soprattutto Rodrigo Riquelme sono due dei principali protagonisti della seconda divisione spagnola.

I due condividono il record di assist con 9 rifiniture e Pardo ha raggiunto il giovane collega grazie all’ultima straordinaria prestazione contro l’Huesca. Il 29enne giocatore ha realizzato due assist nell’ultima prova di campionato ed i due gareggeranno fino alla fine per vincere questa curiosa classifica. Osservando ai campionati di Liga e di Seconda Divisione i due sono dietro solo a due campioni del calibro di Karim Benzema ed Ousmane Dembele.

Se Pardo è ormai una garanzia per il calcio spagnolo, è il ventiduenne Riquelme ad essere una delle rivelazioni di questa stagione. Il giocatore ha contribuito notevolmente ad aiutare a salvarsi il Mirandes, al momento in una posizione abbastanza tranquilla. Il club iberico sarà questa sera ospite del Las Palmas e proverà a chiudere matematicamente il discorso per la salvezza.

Spagna, Riquelme e la rinascita al Mirandes

Riquelme ha debuttato con l’Under 21 spagnola (dove ha fatto subito ben a suon di gol e assist) ed è ormai candidato a diventare uno dei pilastri della Spagna del futuro. Rodrigo è di proprietà dell’Atletico Madrid e questo suo exploit potrebbe aiutarlo a salire di categoria.

Cresciuto nelle giovanili dei Colchoneros Riquelme ha vissuto anche una breve quanto particolare esperienza in Inghilterra, al Bournemouth. Tornato in Spagna il Mirandes ha creduto in lui ed il talentuoso trequartista li sta ripagando a suon di assist.