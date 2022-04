Eibar-Mirandes, è sfida tra numeri 10: gran duello tra Exposito e Riquelme

Sfida molto importante in seconda divisione spagnola. Eibar e Mirandes mettono in mostra due dei giovani talenti più interessanti.

La trentaquattresima giornata di Seconda divisione spagnola metterà di fronte, in uno dei match più interessanti, Eibar e Mirandes. Le due squadre hanno una classifica totalmente differente, ma in Spagna c’è grande curiosità per questo incontro. Si affronteranno due dei giovani più interessanti del panorama iberico, i due numeri dieci Edu Exposito e Rodrigo Riquelme.

La classifica delle due squadre è totalmente diversa, ma questi giocatori stanno letteralmente trascinando i propri club verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Da un lato Exposito con 7 gol e 4 assist è un gran finalizzatore (nonostante sia centrocampista) ed ha attirato su di sè l’interesse di diversi club spagnoli, anche di Prima divisione.

Rodrigo Riquelme è invece più giovane ed è in prestito al Mirandes dall’Atletico Madrid. Recentemente ha debuttato con la Spagna Under 21 e con 4 gol e 8 assist sta aiutando il suo club a conquistare la salvezza.

Eibar-Mirandes, quanto talento sulla trequarti

Il classe 1996 Edu Exposito ha trovato quest’anno la definitiva consacrazione ed oltre ai gol mette in atto un grande dinamismo al fine di aiutare la squadra. Tanti club osservano con attenzione Exposito, ma questi ha giurato al momento fedeltà al suo club e si è posto l’obiettivo della promozione in Liga.

Due gol nelle ultime due gare di campionato per Riquelme e successiva convocazione in Under 21. Il talento di proprietà dell’Atletico è munito di grande talento e questa stagione gli servirà sicuramente per il futuro. Non sarà uno scontro al vertice ma si affrontano due delle squadre più in forma del campionato e una sfida di tanto talento.