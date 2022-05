Napoli, l’assurdo retroscena: un azzurro potrebbe lasciare il calcio

Il destino di uno dei giocatori di Luciano Spalletti potrebbe trovare un risvolto inaspettato. In queste ore è emersa l’indiscrezione

Alla fine di questa stagione ci saranno tanti cambiamenti in casa Napoli. Diversi giocatori lasceranno la città partenopea, arrivati alla fine di un ciclo che dura ormai da tempo. Per alcuni si sta ancora cercando di capire quali siano i margini di permanenza, magari con un’offerta economica che possa soddisfare giocare e club. E’ il caso di Dries Mertens, in scadenza di contratto, che potrebbe salutare al termine della stagione nonostante il fortissimo attaccamento alla città.

C’è, poi, anche Insigne del quale però il destino è noto da mesi, con il capitano azzurro che andrà a giocare a Toronto. Poi ancora altre situazioni particolari, come quella di David Ospina che, come annunciato dal suo stesso agente, alla fine della stagione lascerà il Napoli per accasarsi altrove.

Napoli, Ghoulam pronto a lasciare l’azzurro ed il calcio? L’indiscrezione

Un altro di quelli che alla fine del campionato saluterà è Faouzi Ghoulam. Il giocatore algerino ha avuto un percorso tremendamente travagliato all’ombra del Vesuvio, condito da una serie di infortuni che l’hanno tenuto fuori dal campo per tanto, troppo tempo. Ghoulam era diventato uno dei pilastri della squadra azzurra, salvo poi entrare in loop che l’ha tenuto costantemente fuori.

Proprio questi problemi reiterati, e la difficoltà nel tornare in campo, potrebbero essere il preludio ad una decisione ben più drastica: secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, alla fine della stagione Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli ed il calcio in generale. Un addio che farebbe male, anche perchè parliamo di un giocatore di appena 31 anni. Nelle prossime settimane verranno fatte attente valutazioni.