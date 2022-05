Sarri prepara lo sgarbo al Napoli: duello di mercato con De Laurentiis

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per la prossima stagione, ma su due calciatori seguiti da De Laurentiis c’è la concorrenza di Sarri.

Dopo la sconfitta della Juventus di ieri sera al Marassi contro il Genoa di Blessin, il Napoli può blindare quasi definitivamente il terzo posto. Gli azzurri, infatti, oggi hanno l’occasione contro il Torino di Ivan Juric di portare a quattro punti il proprio vantaggio sulla squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Nonostante le ultime tre giornate di campionato ancora da giocare, in casa partenopea si sta parlando molto di futuro. Tanti calciatori azzurri, oltre a Lorenzo Insigne e David Ospina, potrebbero cambiare squadra la prossima stagione: da Kalidou Koulibaly, passando per Fabian Ruiz e Piotr Zielinski a Victor Osimhen.

Il Napoli si sta muovendo anche sul mercato in entrata, visto l’acquisto annunciato da Aurelio De Laurentiis del georgiano Kvaratskhelia. Il club partenopeo, secondo le ultime indiscrezioni, sta anche per chiudere per Mathias Olivera del Getafe, ma per altri due obiettivi di mercato bisogna battere la concorrenza dell’ex Maurizio Sarri.

Napoli, Sarri prepara lo sgarbo a De Laurentiis: chiesti a Lotito sia Parisi che Casale

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico toscano ha chiesto a Claudio Lotito sia Fabiano Parisi (terzino sinistro dell’Empoli) che Nicolò Casale (difensore centrale del Verona), entrambi seguiti da tempo dal Napoli di Giuntoli e De Laurentiis. Tra la Lazio e il club partenopeo, quindi, si potrebbe scatenare un’asta per acquisire i due calciatori.

Ma prima di pensare al mercato estivo, la squadra di Maurizio Sarri deve chiudere al meglio il campionato per cercare di qualificarsi alla prossima edizione dell‘Europa League. I biancocelesti, infatti, sperano di battere la Sampdoria di Giampaolo nel match di questa sera dell’Olimpico.