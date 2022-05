Delusione Parma, arriva l’annuncio di Buffon: “Ho scelto di…”

Il campionato di Serie B si è concluso e il Parma resterà in cadetteria: Buffon si esprime sui social in merito alla sua decisione dopo la chiusura della stagione.

Appena dodicesimo in classifica, il Parma chiude così la sua stagione in Serie B, senza alcuna chance per questa stagione di riassaporare la Serie A. Un’illusione in realtà durata poco, perché per tutto il corso del campionato sono state altre le squadre in costante lotta per il vertice. Nonostante il Parma abbia rinnovato la sua Licenza UEFA ancora per una volta, disputerà anche la prossima annata nella medesima e attuale categoria.

Per i ducali si tratterà del secondo anno consecutivo in Cadetteria, uno scenario che non si verificava da fine anni ottanta, quando a dirigere il club c’era Zdenek Zeman, che si sarebbe poi affermato come simbolo del calcio offensivo.

Ciò sicuramente frena le possibilità del club in sede di calciomercato e molti giocatori potrebbero decidere di lasciare il gruppo o altri rifiutare di andare in squadra. Tra questi ce n’è uno che si è ben espresso con una vera e propria “ufficialità”.

Parma, Buffon non lascia la squadra: resta in Serie B con i ducali

All’indomani della fine del campionato e l’annunciata promozione in Serie A, al momento, di Lecce e Cremonese, Gianluigi Buffon interviene attraverso il proprio profilo Instagram. Il portiere idolo non si tira indietro e annuncia che proseguirà anche durante la prossima stagione tra le fila del Parma: “Ho scelto di tornare per la bontà del progetto, le potenzialità e le ambizioni societarie. Non basta una stagione al di sotto delle aspettative a farmi cambiare opinione“. Il calciatore così fa sapere che continuerà il percorso col Parma fino a quando “saremo finalmente a destinazione”.

Buffon, da esperto e navigato calciatore, afferma sui social che anche una stagione complicata come quella appena conclusa, spesso offre gli spunti necessari per incamminarsi nella giusta direzione, a partire da luglio: “Diciamo che questa si è rivelata una stagione di transizione, utile per prendere la mira per la prossima”. L’ex Juventus e PSG dà poi appuntamento ai tifosi per la prossima stagione con la carica e l’entusiasmo intatti.