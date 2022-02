“Due offerte dalla Serie A”: Buffon, rivelazione a sorpresa dell’agente

Dopo l’ufficialità arrivata quest’oggi per il rinnovo di contratto Gianluigi Buffon, arrivano a sorpresa anche le dichiarazioni dell’agente

Gianluigi Buffon, come comunicato in via ufficiale dal Parma quest’oggi, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Il suo percorso con la squadra guidata attualmente da Giuseppe Iachini ha un obiettivo ben preciso: tornare in Serie A.

L’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato in via ufficiale ai microfoni di ‘Parmalive.com’, dopo l’annuncio del rinnovo. Il portiere italiano andrà avanti con il suo club fino al 2024 e l’obiettivo principale è uno: risalire nel campionato italiano di massima serie.

Lo stesso agente, però, ha rilasciato anche una rivelazione a sorpresa. Due club di Serie A, infatti, sarebbero stati interessati al suo profilo. Non vengono riferiti i nomi delle squadre, ma Martina ha rivelato che lo scorso anno la decisione di Buffon di andare al Parma è stata decisiva.

Serie A, l’agente di Buffon rivela: “Due squadre interessate a lui, ma Gigi aveva un solo desiderio”

Silvano Martina, agente di Buffon, ha quindi dichiarato in un’intervista rilasciata a ‘Parmalive.com’: “Sono contento, sta dimostrando di star bene e se lo merita. La proposta della società gli ha fatto molto piacere. A lui piacciono le scommesse, nel senso che quando è tornato a Parma si è messo in discussione. Lui è una leggenda e ha deciso di sposare il progetto Parma e la sua scommessa è riportare il Parma dove merita di stare, il minimo è la Serie A”.

Ha poi proseguito rivelando: “Durante la conferenza stampa si è notato il grande entusiasmo, il desiderio e la soddisfazione da parte di Gigi. Sta bene fisicamente e gli piace ancora allenarsi, non ha mai fatto questioni sulla categoria. È un uomo felice adesso. Altre offerte? In questa fase nessuno le riceve. Lo scorso anno prima di venire qui ne aveva 5-6 anche importanti, alcune dall’estero e due da squadre di Serie A. Ma in Italia Gigi aveva il desiderio di giocare solo nel Parma”.