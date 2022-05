Simeone-Ancelotti, il gesto divide i tifosi: è successo nel derby di Madrid

Si sta disputando in questi minuti il derby di Madrid tra Atletico e Real. Sui social sono esplose diverse polemiche per una scelta.

Mancano poche giornate al termine della Liga, ma il Real Madrid di Carlo Ancelotti è già campione di Spagna. I Blancos hanno coronato la vittoria la settimana scorsa con il tecnico italiano che ha vinto in tutti e cinque i principali campionati europei. Momento d’oro per la squadra madrilena che ha conquistato, dopo una straordinaria rimonta sul City, anche l’accesso alla finale di Champions League.

In queste ultime giornate di campionato Ancelotti concederà più spazio a chi ha giocato di meno, a partire dal match di questa sera. Il Real Madrid sfiderà l’Atletico nel derby di Madrid in un match, che, nonostante tutto resta comunque molto importante per i tifosi.

Nel pre gara c’è stata una polemica riguardo il ‘pasillo’, classica passerella che gli avversari concedono ai campioni nel match successivo alla vittoria del titolo. Il tecnico dell’Atletico Simeone ha rilasciato polemiche dichiarazioni nella conferenza prima del match ed ha dichiarato: “Congratulazioni al Real, ma noi abbiamo rispetto per la nostra gente”. Su questa scelta il tifo è diviso, alcuni affermano che sia stato giusto non farlo mentre per altri è una vergogna non averlo fatto.

Atletico Madrid-Real Madrid, niente ‘pasillo’ prima del match

E’ da poco terminato il primo tempo di Atletico-Real ed i Colchoneros sono in vantaggio grazie ad una rete di Ferreira Carrasco su calcio di rigore. Il Real ha schierato una formazione ‘sperimentale’ con tanti rincalzi nell’undici di Ancelotti. L’Atletico ha bisogno della vittoria per chiudere il discorso Champions ed allungare sui rivali.

Prima del match c’era curiosità sulla scelta dell’Atletico riguardo il Pasillo ed alla fine la squadra di Simeone ha rispettato le attese. Il tecnico argentino ed i suoi non hanno fatto il tradizionale gesto spagnolo per rispettare i campioni, una scelta che senza dubbio porterà a nuove polemiche al termine del match.