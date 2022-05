Colpo di scena Bremer: Inter e Milan tremano, c’è lo scambio a sorpresa?

La stagione di Serie A sta volgendo al termine e per il Torino si avvicenda la decisione finale sul futuro di Gleison Bremer.

In apertura di calciomercato estivo sicuramente la società di Urbano Cairo sarà protagonista. Innanzitutto, sta per concludersi l’avventura del capitano Andrea Belotti in granata. Dopo sette stagioni, l’attaccante italiano ha scelto di non proseguire a Torino e di cercare nuove avventure professionali, magari che gli consentano di giocare in Champions o Europa League. Bisognerà capire come la società intenderà sostituire una figura così importante.

Altro nome che farà molto parlare di sé sarà quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato tra i protagonisti di questa stagione sportiva, in positivo. Per tale ragione non sarà facile trattenerlo e Cairo ha già fatto l’abitudine all’idea di questa cessione, ma sicuramente pretenderà il massimo possibile.

La società infatti lo valuta 40 milioni di euro circa e ciò allontana alcune pretendenti, ma ne spinge tante altre all’asta, sopratutto all’estero.

Torino, Bremer verso la cessione in estate: possibile uno scambio insospettabile

Secondo quanto riferito dal ‘The Sun’, avanza la possibilità di un trasferimento in Premier League. Bremer è seguito da vicino dal Chelsea, sebbene anche il Leicester apparirebbe pronto a un’offerta per il centrale del Torino. L’occasione di un primo avvicinamento sarebbe stata la gara delle Foxes in Conference League all‘Olimpico, contro la Roma.

Il viaggio in Italia avrebbe proporzionato una prima conversazione tra le parti e sarebbe a sorpresa venuto fuori il nome di Dennis Praet. Per negoziare su Bremer, infatti, Vagnati del Torino pare abbia chiesto il rinnovo del prestito del centrocampista. Tuttavia, se Bremer passasse al Leicester, una parte dei soldi potrebbe essere spesa proprio per riscattare a titolo definitivo il cartellino di Praet. Il Leicester riflette e nel frattempo anche Milan, Inter, Everton, Liverpool e Tottenham seguono il difensore granata.