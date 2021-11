Bremer e la statistica che tutti gli allenatori sognano

Gleison Bremer è una delle rivelazioni del Torino di Cairo. Il difensore brasiliano vanta una statistica che fa sognare gli allenatori

Ha 24 anni e il futuro assicurato. Il Torino se lo gode sapendo di doverlo ammirare presto da avversario. Gleison Bremer è uno dei difensori rivelazione del campionato, è il leader del reparto difensivo di Juric, un giocatore completo che fa gola a diverse società, come il Napoli di Spalletti. Oltre ad essere un centrale affidabile, è anche un difensore completo che sa fare diverse cose. Sta sorprendendo tutti e, data l’età, ha ancora ampi margini di crescita. Sembra perfetto per la difesa a tre di Juric. Marcatore puro, rapido, veloce, tecnico. Sempre concentrato. E non solo.

Torino, Bremer sa fare tutto

C’è una statistica che premia le sue caratteristiche: Bremer è il difensore che dribbla meglio in Serie A. Ne ha completati 7 sugli 8 tentati, media altissima a conferma delle sue qualità fisiche e tecniche. Bremer è pulito quando esce dalla propria area di rigore. Sabato ha fornito un assist al bacio per Belotti.

Sa essere difensore e rifinitore. Ricorda Romero per questa caratteristica. Saper uscire da situazioni scomode è il sogno degli allenatori moderni. Per questo Bremer ha mercato ed è destinato ad una big. Per ora Juric se lo gode sapendo che questa potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del Torino.