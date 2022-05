Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo lo Spezia e l’Atalanta.

Due squadre ancora in corsa per i propri obiettivi e che venderanno cara la pelle in questo finale di stagione. Da una parte lo Spezia che non è ancora salvo, ha un margine di vantaggio rispetto alle ultime della classe ma al tempo stesso ha bisogno di punti per sancire in maniera matematica la permanenza in Serie A. Da dietro spingono, e cosi la squadra ligure non può assolutamente dormire sonni tranquilli.

Dall’altra parte c’è l’Atalanta che invece insegue un piazzamento europeo. Una stagione piena di difficoltà per la Dea che ad oggi è finita anche dietro Roma e Lazio, con la Fiorentina in agguanto e pronta da dietro. Cosi per Gasperini ed i suoi vincere sarà necessario per non perdere la speranza di arrivare in Europa League.

Spezia-Atalanta, le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; S. Bastoni, Agudelo, Gyasi; Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Kovalenko, Sher, Nguiamba, Verde, Antiste, Salcedo. Allenatore: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Malinovskyi. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Cittadini, Koopmeiners, Pessina, Maehle, Zapata, Mikaila, Miranchuk, Boga. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Guardalinee: Pagliardini e Imperiale.

Quarto uomo: Massimi.

Var: Irrati.

Avar: Volpi.