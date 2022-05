Non solo Pairetto e Nasca: nuovo duro comunicato dopo Spezia-Lazio

Dopo il comunicato della Lazio e la sospensione di Pairetto e Nasca, è arrivato un altro duro comunicato sul gol di Acerbi.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa nei minuti finali contro il Milan, la Lazio di Sarri ha vinto contro lo Spezia in trasferta con il gol di Acerbi al 90’. La rete del centrale, però, ha portato con sé tantissime polemiche, visto che è stata realizzata in fuorigioco. Anche Mourinho ha parlato del gol realizzato dal difensore capitolino: “Una squadra sabato ha vinto con un gol segnato in fuorigioco”..

La polemica tra le due squadre della Capitale è continuata poi nella giornata di oggi con un comunicato della Lazio: “Si guarda in casa di altri per distogliere l’attenzione sia sui risultati mancanti che da episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti. La società respinge certe insinuazioni”.

L’errore sul gol di Acerbi è statao così evidente che ha portato anche alla sospensione fino alla fine del campionato di Pairetto e Nasca, direttore di gara e addetto al VAR di Spezia-Lazio. A rincarare la dose in questi minuti è arrivato un altro comunicato sull’episodio.

Spezia-Lazio, il duro comunicato del club ligure sul gol di Acerbi: “Superficialità nell’utilizzo del Var”

Anche Platek jr, presidente dello Spezia, infatti, è intervenuto, tramite un comunicato del club ligure, sull’accaduto: “C’è stata molta superficialità nell’utilizzo del Var, il quale non può essere penalizzante o discrezionale. Bene le sospensioni di Pairetto e Nasca, ma si spendono milioni di euro per non evitare che queste situazioni possano condizionare un’intera stagione”.

Il gol di Acerbi può essere decisivo nella rincorsa ad un posto in Europa League. Roma e Lazio, infatti, sono appaiate in classifica a 59 punti e nelle ultime giornate si giocheranno la qualificazione alla seconda competizione europea.