Tris dell’Atalanta allo Spezia: Gasperini vede l’Europa

Tre gol dell’Atalanta stendono un dignitoso e pericoloso Spezia. La squadra di Gasperini torna a pensare all’Europa.

Interessante vivo match, quello al quale hanno dato vita Spezia e Atalanta, alla terzultima giornata di campionato. Entrambe le squadre sono rimaste sempre vive e in partita con una Dea che nel finale è riuscita a fare suoi tre punti fondamentali in questo finale di stagione.

La formazione di Gasperini, infatti, è in piena lotta per un posto in Europa League in vista della prossima stagione, dopo settimane e settimane di mancati risultati a causa soprattutto dei problemi avuti in infermeria. Tanti assenti, tra tutti Duvan Zapata, che hanno pesantemente condizionato il campionato.

Lo Spezia, invece, perde una grande occasione in quanto a serenità. Sebbene non sia tra le grandi protagoniste della lotta salvezza, le altre sono infervorite e ogni scenario è possibile, per tale ragione questi tre punti mancano alla squadra di Thiago Motta.

Serie A, Spezia-Atalanta 1-3: la sintesi del match

Durante il primo quarto d’ora gli ospiti hanno sbloccato la gara con una rete di Muriel. Il colombiano ha ricevuto da Malinovskyi e in area ha lasciato Provedel senza scampo. Tuttavia ciò non ha condizionato negativamente l’approccio dello Spezia, che infatti si è portato al 33′ sul pareggio. Maggiore ha favorito un lancio per Verde, scattato alle spalle della difesa avversaria, il quale ha evitato Musso con una finta e ha servito l’1-1. Il primo tempo si è chiuso con una grande giocata dell’Atalanta: traversone di Koopmeiners, ma Freuler da dentro l’area piccola non è riuscito a trovare il gol.

La classifica

Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 28, Venezia 22.