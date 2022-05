“Hanno usato il telefonino”: Spezia-Atalanta, la panchina è incredula

Lunch match in corso tra Spezia e Atalanta. All’intervallo si va sul risultato di 1-1, ma il curioso episodio ha lasciato incredula la panchina degli orobici.

Blindare la salvezza, per evitare un finale di stagione scomodo. Lo Spezia dell’allievo Thiago Motta ha le idee chiare e non vuole concedersi facilmente all’Atalanta del maestro Gasperini. La stessa Atalanta chiamata a scuotersi dopo il brutto pari interno con la Salernitana.

All’intervallo, però, si va sul risultato di 1-1. La Dea parte bene con la rete di Muriel, ma i liguri hanno trovato ritmo e coraggio con il passare dei minuti.

Un crescendo che ha portato lo Spezia a pareggiare i conti con la fuga di Verde, bravo nel trafiggere Musso a tu-per-tu. Una rete che ha lasciato incredula, per certi versi, la panchina dell’Atalanta.

Spezia-Atalanta, Verde pareggia e la Dea non crede ai propri occhi: il retroscena dalla panchina

Un’incredulità dovuta alla semplicità con cui l’ex Roma si è involato verso la porta atalantina. Uno scatto lungo tutta la metà campo nerazzurra, con Verde totalmente libero e indisturbato, mentre la difesa di Gasperini era tutta nella metà campo ligure.

“Alcuni membri dello staff di Gasperini hanno usato il telefonino per rivedere le immagini del gol – svela da bordocampo per ‘Sky Sport’, Massimiliano Nebuloni – Non credevano potesse essere in gioco. Il gol gli sembrava irregolare e, invece, hanno visto quanto male fosse messa la propria difesa”.

Un curioso e singolare retroscena dal Picco, dunque, che racconta tutta la rabbia e l’incredulità di Gian Piero Gasperini per l’errore marchiano del suo pacchetto arretrato. Complice qualche novità di formazione (De Roon nei tre di difesa), la prima linea dell’Atalanta sta facendo difficoltà a tenere stretti i ranghi, dinanzi agli attacchi dello Spezia.