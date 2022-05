“Non lo sopporterei”: Venezia-Bologna, il ritorno di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic torna in panchina in Venezia-Bologna e mette subito le cose in chiaro nel prepartita

Il Bologna viene da una serie di risultati super positivi. I calciatori di Sinisa Mihajlovic hanno giocato per qualcosa che va al di là dei tre punti o del piazzamento in classifica. Lo hanno fatto per la lealtà e il rispetto verso il loro allenatore che ha passato di nuovo un brutto periodo legato alla sua malattia. La vittoria contro l’Inter e i pareggi con Juventus, Milan e Roma ne sono una prova fortissima.

Oggi torna in panchina Sinisa Mihajlovic, nella sfida delle 15:00 tra Venezia e Bologna. L’allenatore serbo è anche tornato a parlare nel prepartita, augurandosi di conquistare la vittoria al Penzo, che tra l’altro darebbe la possibilità di superare l’Udinese in classifica e piazzarsi al dodicesimo posto a due giornate dalla fine del campionato.

Bologna, torna Mihajlovic in panchina

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Volevo tornare alla mia vita, alla normalità, l’ho fatto per i miei ragazzi. E’ stato un periodo difficile, ma alla fine conta che l’abbiamo superata. I giocatori mi hanno aiutato con le prestazioni e i risultati, sono stati fantastici, ma ora non dobbiamo fermarci sul più bello. Non sopporterei non vincere al mio ritorno. Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo”. Insomma, l’allenatore è tornato con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto.

Mihajlovic si è poi soffermato sulla figura di Lorenzo De Silvestri: “E’ un ragazzo d’oro, gli ho fatto i complimenti per le 400 in Serie A”. Proprio un mese fa il difensore del Bologna ha prolungato il proprio contratto fino al 2023. Meritato visti anche i tre gol segnati in questa stagione.