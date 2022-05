“Se ne sbattono il…”, che mazzata per la Nazionale: la sentenza è durissima

La sentenza da parte degli opinionisti è durissima, mazzata super per la Nazionale: cos’è successo

La Serie A sta per giungere al termine e questo ha campionato passerà alla storia proprio come quello del 2017/18. Ovvero quello in corso mentre la Nazionale italiana falliva la qualificazione al Mondiale. L’Italia non sarà in Qatar, nonostante si sia laureata campione d’Europa l’anno scorso. In pochi mesi è cambiato tutto e i giorni successivi al match con la Macedonia del Nord, ci sono stati dei pensieri rivolti ai giovani che non giocano.

Solo pochi giorni, infatti: poi si è tornati alla normalità, con l’Italia fuori dal Mondiale per la 2^ volta consecutiva. Le giovani generazioni non hanno mai visto la maglia azzurra durante una rassegna iridata. E Daniele Adani ha parlato di un giocatore a sorpresa, prendendolo come esempio del momento che sta vivendo la Federazione e tutto il movimento del calcio italiano, insieme ad Antonio Cassano.

Italia, Adani e Cassano parlano di Assllani: frecciata alla Federazione

Daniele Adani, opinionista, ha parlato nel corso della Bobo TV su Twitch: “Asllani avrebbe giocato nell’Italia, è italiano, a 2 anni è arrivato a Buti. Poi ci lamentiamo. Asllani è andato all’Albania e Reja ha detto che è il miglior calciatore albanese. E’ un 2002, perché non lo abbiamo messo nell’Under 20? Lui non riusciva a pronunciare il suo nome che era già in Italia”. Continua poi Adani: “I suoi genitori sono praticamente italiani. In questo mondo globale ce lo siamo fatti scappare. Basta puntare il dito! Svegliarsi! Non è stato possibile perché hai dormito”.

Non si è fatta attendere la risposta di Cassano: “Ci sono persone in Federazione che se ne sbattono il c***o. Chi viene viene va bene, non fanno a fare il lavoro certosino come Spagna, Germania, Francia”.