Juventus-Lazio, il tecnico è nei guai: il top player rischia di non giocare

La Juventus scenderà in campo contro l’Inter per la finale di Coppa Italia e, subito dopo, ospiterà in casa la Lazio: possibile l’assenza di un big

La Juventus tenterà il tutto per tutto nella finale di Coppa Italia che mercoledì sera giocherà contro l’Inter. In palio c’è infatti la possibilità di strappare almeno un trofeo per questa stagione che sta per terminare. In vista del prossimo match di campionato, inoltre, arrivano importanti novità su un big della gara da giocare contro la Lazio.

La Juventus, quindi, scenderà in campo contro l’Inter per la finale di Coppa Italia. Mentre, nel prossimo impegno di campionato, affronterà la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri (ex tra l’altro del match) andrà in trasferta all’Allianz Stadium, con la corsa all’Europa ancora nel vivo.

In forte dubbio, però, c’è la presenza di Ciro Immobile nella trasferta di Torino. Il top player e capitano della Lazio ha riportato alcuni problemi alla caviglia. Problemi che difficilmente sembrerebbe riuscirà a smaltire già per la serata di lunedì.

Juventus-Lazio, in forte dubbio la presenza di Ciro Immobile per la trasferta biancoceleste all’Allianz Stadium

Stando alle ultime riferite da ‘La Repubblica’, sarebbe a forte rischio la presenza di Ciro Immobile per la gara che la Lazio giocherà lunedì sera contro la Juventus. I biancocelesti affronteranno, infatti, la trasferta di Torino per incontrare sul campo di gioco la Vecchia Signora e per continuare a correre in classifica di Serie A, con in palio l’accesso all’Europa anche per la prossima stagione.

Maurizio Sarri, però, dovrà forse fare a meno di una presenza che è pur sempre fondamentale all’interno dei suoi undici titolari. La caviglia sinistra di Immobile è apparsa, dopo la gara contro la Sampdoria, gonfia e anche dolorante. Servirà perciò che il giocatore resti a riposo ed è da comprendere se ce la farà a recuperare in tempo e a svolgere allenamenti con i suoi compagni prima della gara di lunedì. Sembrerebbe, ora come ora, quindi andare verso il forfait contro i bianconeri.