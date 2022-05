“Incontro con la Juve”: Serie A, il club esce allo scoperto. Affare in arrivo

La Juve a breve incontrerà un club della Serie A per fare il punto e provare ad imbastire una doppia operazione di mercato.

La Juve si prepara alla prossima sessione del mercato. Gli ingaggio effettuati a gennaio di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria non si sono rivelati sufficienti per rendere la squadra competitiva ad alti livelli e rilanciare le ambizioni di gloria del club. Il quale, in estate, sottoporrà la propria rosa ad un profondo restlyling che riguarderà anche il centrocampo.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Arthur (che continua a piacere all’Arsenal) e Weston McKennie (seguito da diverse squadre della Premier League. Segnato invece il destino di Aaaron Ramsey, che anche con la maglia dei Glasgow Rangers non è riuscito a rilanciarsi: il gallese rientrerà alla base, in attesa di trovare una nuova destinazione.

Resta invece un rebus il futuro di Nicolò Fagioli, tra i principali protagonisti della cavalcata della Cremonese in Serie B conclusa con la promozione che mancava da 26 anni. Il regista, autore di 3 gol e 7 assist in 33 presenze, tornerà a Torino tuttavia i grigiorossi a breve incontreranno la dirigenza bianconera per chiedere il rinnovo del prestito. A confermarlo è stato il direttore generale Ariedo Braida, ai microfoni di ‘Tuttojuve.com’.

Juventus, la Cremonese rivuole Fagioli e Zanimacchia

Il dirigente, nel corso dell’intervista, ha sottolineato le qualità del centrocampista (“è in possesso di doti tecniche superiori alla normalità, è bravo”) spiegando di voler puntare ancora forte su di lui. “Vediamo quel che si potrà, se ci saranno le condizioni, attraverso il dialogo e l’amicizia. Noi, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio”.

Nel discorso rientrerà pure Luca Zanimacchia, capace di mettere a segno 8 reti e 6 passaggi vincenti in 36 apparizioni complessive. “È partito in sordina, ma si è conquistato con umiltà i galloni della titolarità. È un ragazzo serio, applicato, sicuramente farà bene”. L’obiettivo è quello di allestire una squadra giovane: ecco perché la Cremonese a breve si attiverà per riportare alla corte del tecnico Fabio Pecchia anche Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta.