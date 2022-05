Addio De Laurentiis, colpo di scena: Napoli, c’è l’annuncio

Una clamorosa rivelazione si fa largo nel futuro del Napoli a causa delle rivelazioni compiute nella trasmissione di un’emittente locale

Il futuro del Napoli può riservare una clamorosa sorpresa. La novità non riguarda però l’aspetto prettamente calcistico e tecnico bensì riguarda un’altra sfera molto importante. La rivelazione è arrivata in diretta televisiva ed è destinata a stimolare i discorsi dei tifosi azzurri.

La rivelazione apre infatti ad uno scenario non totalmente nuovo né inaspettato dal momento che già nel recente passato sono circolate voci a riguardo. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe molto vicino a cedere il club. Non sono parole di un tifoso qualsiasi bensì di una persona che è stata molto vicina all’ambiente Napoli nel corso degli ultimi trenta anni.

Napoli, la rivelazione di Fedele: “Aurelio De Laurentiis venderà il club molto presto, massimo in un anno”

Le dichiarazioni destinate a scuotere l’ambiente Napoli sono giunti da ‘Televomero’. La firma è di Enrico Fedele, ex agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, dunque una persona che conosce molto bene gli azzurri e la piazza partenopea.

All’ex agente è stato chiesto se vedesse possibile un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. E la sua risposta è andata ben oltre le aspettative: “Non, non lo vedo uno scenario possibile”, ha esordito Enrico Fedele, “vi spiego anche perché”, ha continuato subito dopo.

“Aurelio De Laurentiis nel giro di due mesi, o comunque al massimo in un anno, venderà il club. La gente forse non vuole capirlo ma non ci sono dubbi in merito. Inoltre, per problemi commerciali sarà costretto a vendere alcuni dei migliori calciatori”, ha continuato Fedele durante la trasmissione ‘Fuorigioco’.

“Il ciclo di Aurelio De Laurentiis al Napoli è ormai terminato. Non gli conviene continuare perché ha già fatto quello che doveva fare. Ha riportato la squadra in Champions League e adesso ci sono le condizioni per vendere il club a una cifra favorevole”.