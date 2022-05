“400 milioni”: incredibile Juventus, l’accordo lascia tutti senza parole

L’indiscrezione ha dell’incredibile. Una cifra esagerata per il difensore che per lungo tempo è stato tra gli obiettivi della Juventus.

Da tempo la Juventus è alle prese con il problema del rinnovamento in difesa. La coppia italiana composta da Chiellini e Barzagli va ormai verso lo scioglimento. Soprattutto il primo, nonostante la grande carica che continua a dimostrare, è sul fine carriera.

D’altro canto anche i calciatori che erano stati presi per ringiovanire il reparto o sono andati via, oppure interessano a diversi club europei. Un nome di tutti de Ligt, da sempre nel mirino delle big continentali, tra cui il Barcellona. Un’offerta importante e non è escluso ce Andrea Agnelli decida di farlo partire.

Per questo si era pensato ad Antonio Rudiger come potenziale obiettivo di mercato per il reparto arretrato della Juventus. L’attuale difensore del Chelsea rappresentava un profilo ideale per la Juventus. Non troppo giovane, ma nemmeno troppo maturo. Ma soprattutto con esperienza sia in Europa che in Italia, visto il suo passato in Serie A alla Roma. Peccato per i bianconeri che Rudiger sia ad un passo dal Real Madrid.

Juventus, addio Rudiger: ecco il contratto mostre con il Real Madrid

“Ingaggio di 9/10 milioni e clausola rescissoria di ben 400 milioni” Così si legge sul The Athletic. Il giornale statunitense parla infatti di un contratto veramente cospicuo che, oltre ai quasi 10 milioni all’anno, dovrebbe prevedere anche un copioso bonus per l’ingaggio.

La cosa che però risalta e che fa mettere l’animo in pace alla Juventus anche per il futuro, è la clausola rescissoria veramente altissima. Ben 400 milioni, una cifra assolutamente fuori portata che dimostra la volontà del Real Madrid di puntare seriamente sull’ex Roma. La firma dovrebbe essere attesa davvero a stretto giro e poi Rudiger potrà iniziare la sua nuova avventura in Liga. Con buona pace della Juventus.