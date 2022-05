“Non si può dire…”: Juventus-Inter, la frecciata fa infuriare i tifosi nerazzurri

Ore calde nella vigilia di Juventus-Inter: domani la finale di Coppa Italia, arriva la stoccata a sorpresa che fa infuriare i tifosi nerazzurri.

Ancora ventiquattro ore e poi sarà fischio di inizio. All’Olimpico di Roma, Juventus e Inter si giocano qualcosina in più di un semplice trofeo. Si giocano (quasi) il senso intero di una stagione, tra rimpianti e occasioni perse da espiare con la vittoria della Coppa Italia.

“Non sono uno che ama fare discorsi, ma proverò a dare ai miei compagni il 100% di quello che sento”: ha così presentato il match in conferenza stampa, Giorgio Chiellini, all’ultima finale della sua carriera con la maglia della Vecchia Signora.

“Tornare qui a metà maggio evoca sempre bei ricordi, spero di poterli rivivere già domani. Non vedo l’ora di scendere in campo, sarà una gara da vivere in maniera spettacolare”, ha continuato l’esperto difensore juventino.

“Non si può dire…”: Juventus-Inter, la frecciata di Chiellini fa infuriare i tifosi nerazzurri

Dopotutto, la speranza di Chiellini è quella di chiudere la propria esperienza alla Juventus con il ventesimo trofeo in bianconero: “In realtà, i trofei sarebbero 20+1, ma non si può dire…”, puntualizza il centrale azzurro, ammiccando allo Scudetto revocato nel 2006 e agli antichi dissapori con l’Inter. “Visto che esiste questa rivalità, accendiamola…”, ha poi chiuso ironicamente Chiellini.

Una frecciata che non è passata inosservata ai tifosi e all’ambiente nerazzurro, accesosi dopo le parole del capitano bianconero. Dopotutto, Juventus-Inter non sarà mai una gara come le altre (per ambedue le tifoserie). In particolare quest’anno, dove la vittoria della Coppa Italia può significare riscattare una stagione chiusa al quarto posto o una con la perdita dello Scudetto, in favore dei cugini rossoneri.