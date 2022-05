Juve spiazzata, l’annuncio del presidente gela i tifosi e stravolge tutto

Il colpo di mercato che sognavano i tifosi, e che non potrebbe mai concretizzarsi. L’annuncio del presidente gela i tifosi della Juve.

La Juventus lavora già in vista della prossima stagione. Il terzo posto, che restava l’obiettivo da perseguire fino al termine della stagione, ora dista quattro punti che a due giornate dalla fine sembrano davvero tanti. Il Napoli, dal canto suo, non vuole farsi scavalcare dai bianconeri anche per tenere a bada un ambiente scottato dalla rinuncia alla Scudetto coi catastrofici risultati avuti con Empoli, Fiorentina e Roma.

Per Max Allegri, dunque, il futuro è rappresentato proprio dalla prossima sessione di mercato e quello che si riuscirà a fare per migliorare la rosa a disposizione del tecnico toscano. Al netto, poi, di quello che si farà con alcune situazioni interne ancora da risolvere. La questione rinnovi, che vede Dybala ormai destinato alla partenza, ma anche altre questioni spigolose.

Juve, gelati i tifosi: Lotito chiude al colpo bianconero

Ci sono dei nomi che in maniera costante vengono accostati alla squadra bianconera. Uno di questi è quello di Milinkovic-Savic, sul quale gli occhi della dirigenza bianconera si sono poggiati ormai da mesi. In estate sembrava potesse esserci l’assalto decisivo per portarlo finalmente a Torino, eppure sembra che le cose possano prendere una piega del tutto diversa.

E’ stato il presidente Lotito, ai microfoni di ‘Rai Sport’, a gelare letteralmente i tifosi bianconeri che stavano cominciando a pregustare un possibile inserimento del talento serbo in bianconero. “L’ho messo in vendita? Parlate sempre di denaro, io di qualità tecnico-morali dei giocatori”, ha spiegato Lotito. “Milinkovic non è in vendita, lo stimo molto. Non l’ho mai messo in vendita“, ha poi chiarito il numero uno della Lazio. Gioco delle parti? Lo scopriremo nei prossimi mesi.