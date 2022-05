Juventus-Inter, due novità per Allegri in vista della finale

Juventus-Inter rappresenterà il crocevia della stagione delle due squadre in vista della parte conclusiva della stagione. Bianconeri chiamati a centrare il primo trofeo stagionale, nerazzurri con la testa anche al duello scudetto contro il Milan

La Juventus proverà a complicare i piani dell’Inter in vista del finale di stagione. Allegri proverà a portare a casa l’unico trofeo ancora alla portata dei bianconeri in questo finale di stagione. Ultima chiamata per rendere meno amara l’annata juventina.

Inter chiamata alla vittoria per cercare di tenere alto il morale in vista della sfida di campionato contro il Cagliari. Match della 37^giornata, fondamentale sia per lo scudetto, sia per la lotta salvezza. Arrivare a Cagliari con l’umore giusto potrebbe rivelarsi decisivo.

Finale di Coppa Italia, poi la sfida contro il Cagliari e l’ultima con la Sampdoria: tre gare al termine del campionato dell’Inter dove i nerazzurri potrebbero ottenere tutto o niente. Buone notizie dall’infermeria: in vista della finale di mercoledì sera, Inzaghi potrà contare sul recupero di Bastoni.

Juventus-Inter, la doppia novità di Allegri: c’è Pellegrini

Sorride Allegri dopo il ritorno di Pellegrini. Il terzino bianconero tornerà a disposizione in vista della finale contro l’Inter. Problema alla caviglia superato in maniera totale. Il tecnico della Juventus potrebbe sorprendere tutti e schierarlo titolare al posto di Alex Sandro in vista del match dell’Olimpico contro i nerazzurri.

Non solo Pellegrini, buone notizie anche per Locatelli. L’ex Sassuolo potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la finale di Coppa Italia, ma difficilmente Allegri gli consegnerà una maglia da titolare. Al suo posto, a sorpresa, potrebbe essere confermato Miretti. Il giovane centrocampista bianconero completerà il centrocampo con Zakaria e Rabiot. Solo panchina per Arthur.