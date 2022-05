Atalanta, Gasperini gelato: la strategia del club lascia il tecnico senza parole

Atalanta, cosa ne sarà di Gian Piero Gasperini il prossimo anno? Il club ha già in mente la rivoluzione: le ultime notizie in casa Dea.

L’Atalanta è pronta a cambiare rotta la prossima stagione. Il club bergamasco potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione al termine del campionato che sta per volgere al termine. Al centro dei rumors c’è il futuro di Gian Piero Gasperini che, più volte, ha lasciato intendere che tutto si deciderà al termine della stagione.

Dopo un girone di andata esaltante, il tecnico degli orobici ha dovuto affrontare diverse e numerose difficoltà viste le assenze di calciatori chiave. Anche per questo motivo, il club è scivolato in classifica ed attualmente occupa l’ottavo posto in elenco. La lotta per un posto in Conference League è ancora aperta, ma servirà incastrare i risultati delle avversarie per poter sperare in una qualificazione nel torneo europeo.

Calciomercato Atalanta, Tudor pronto a sostituire Gasperini

Le ultime novità le riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘L’Arena’. Secondo i colleghi, il direttore sportivo dell’Hellas Verona Tony D’Amico sarebbe pronto a trasferirsi all’Atalanta per ricoprire lo stesso ruolo. Inutile sarebbe il tentativo del patron Setti di convincerlo alla permanenza in Veneto. Con il futuro di Gasperini in bilico, a questo punto la dirigenza orobica starebbe pensando ad Ivan Juric del Torino e ad Igor Tudor del Verona.

Ad indicare i due nomi sarebbe stato proprio Tony D’Amico che, con i due allenatori, ha avuto ed ha un gran rapporto di stima oltre che lavorativo. Il Torino, però, difficilmente libererà Juric per farlo trasferire a Bergamo. Tudor, invece, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La possibilità che il duo D’Amico-Tudor si accasi all’Atalanta è reale e concentra, anche se al momento tutti i club coinvolti restano concentrati sul finale di campionato. In ogni caso, Gasperini potrebbe seriamente restare con un pugno di mosche tra le mani. Dopo le ultime spettacoli stagioni a Bergamo, l’avventura rischia di finire prima del previsto.