Inter, clamoroso addio e ribaltone: sostituto da sogno

Inter, in estate un calciatore può dire addio. La dirigenza ha puntato i fari su un vecchio pallino di mercato: clamorosa proposta di scambio.

L’Inter di Simone Inzaghi continua la rincorsa sul Milan di Stefano Pioli. Il destino del club nerazzurro si potrebbe già decidere nel prossimo turno di Serie A. Con una vittoria dei rossoneri, infatti, i cugini dell’Inter, qualora non riuscissero a conquistare i tre punti contro il Cagliari, direbbero definitivamente addio allo scudetto ed al titolo di campioni d’Italia.

Se Inzaghi resta concentrato sul calcio giocato, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono al lavoro per costruire l’Inter che verrà. Il club nerazzurro, ancora alle prese con la situazione rinnovi, farà presto il punto della situazione per capire chi farà ancora parte del progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter, scambio Correa-De Paul con l’Atletico Madrid

Con ogni probabilità, il prossimo anno non si vedranno più alcuni dei calciatori rimasti leggermente fuori dai radar. Oltre ad Arturo Vidal che più volte ha reso nota, seppur in maniera indiretta, la volontà di trasferirsi al Flamengo, anche sul fronte offensivo potrebbero cambiare i piani.

A lanciare l’indiscrezione di calciomercato che muterebbe l’assetto offensivo del club nerazzurro è ‘TNT Sports’. Secondo il media argentino, infatti, l’Inter sarebbe pronta a salutare Joaquin Correa, attaccante ex Lazio, autore di una stagione che non ha atteso le aspettative. Il calciatore, voluto fortemente da Simone Inzaghi, ha messo a segno solo quattro gol in stagione ed è stato spesso relegato alla tribuna a causa di diversi problemi fisici. Per questo motivo la società nerazzurra starebbe pensando di inserirlo all’interno di un affare con l’Atletico Madrid di Simeone: il club lombardo sogna il cartellino di Rodrigo De Paul, ma sembra difficile che il club spagnolo si liberi così facilmente dell’ex Udinese costato 35 milioni di euro.