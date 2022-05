Inter-Dybala, Marotta svela tutto: l’annuncio non lascia dubbi

L’Inter continua a pianificare il mercato per la prossima stagione: al centro c’è Paulo Dybala, occhio all’annuncio dell’AD Marotta a Sky Sport.

Vigilia rovente, per l’Inter di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri si giocheranno gran parte della propria stagione, in un incrocio con la Juventus da leccarsi i baffi. La stessa Juventus che al centro dell’attacco avrà quel Dybala tanto sognato dai tifosi meneghini.

L’argentino, infatti, è uno dei nomi più accostati in vista della prossima stagione. Non solo per le ambizioni tecniche dell’Inter, ma anche e soprattutto per il feeling storico tra la ‘Joya’ e l’AD Beppe Marotta.

Quest’ultimo non ha mai chiuso la porta della ‘Beneamata’ a Paulo Dybala, anche se ha sempre giocato a fare il pompiere verso gli ardenti spiriti dei tifosi.

Inter-Dybala, Marotta svela tutto: “Non abbiamo problemi in attacco, ma apprezzo le sue qualità”

Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’ in occasione degli Internazionali di Tennis in quel di Roma, Marotta ha così chiarito su Dybala: “Parliamo di un grandissimo giocatore, sappiamo che è svincolato e appetibile dai top club. Noi in attacco siamo forti e ben coperti, non abbiamo problemi. Siamo la squadra che ha segnato più gol nel corso della stagione. Ciò non toglie che apprezzo molto le sue qualità”.

Parole chiare, ma che non negano l’immensa stima che intercorre tra Marotta e il numero dieci della Juventus. Un trasferimento a parametro zero, ad oggi, resta ancora improbabile, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che Dybala resti uno dei desideri nerazzurri di mercato.

“Dobbiamo cercare rinforzi mirati e puntellare la rosa, cogliendo le giuste opportunità”, ha continuato e concluso Marotta, tracciando la strada per quello che sarà il prossimo mercato dell’Inter.