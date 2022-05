Dybala-Juventus, tutta la verità: Nedved vuota il sacco in diretta

Juventus-Inter, tutto pronto per la finale di Coppa Italia: nel pre-partita parla Pavel Nedved e vuota il sacco sulla questione Dybala

Pochi minuti prima dell’inizio del big match di questa sera, con in palio la Coppa Italia, Juventus e Inter scaldano i motori. Concentrazione massima negli spogliatoi, per una gara in cui è fondamentale non sbagliare. Nel pre-partita ha parlato per la società bianconera Pavel Nedved. Indiscrezione anche sulla questione Paulo Dybala.

Pavel Nedved ha quindi parlato, ai microfoni di ‘SportMediaset’, in qualità di vicepresidente della Juventus. Secondo le sue parole, dopo aver ottenuto la classificazione in Champions League per il prossimo anno, il secondo obiettivo stagionale del club era accedere a questa finale.

Dall’altro lato c’è l’Inter, una delle eterne rivali della Vecchia Signora, ma ora più che mai è vietato fermarsi. Nedved, tuttavia, non ha parlato solamente del match ma anche della questione riguardante Paulo Dybala. Tutta la verità su quanto accaduto in questi mesi, l’ex giocatore l’ha rivelata perciò in diretta.

Juventus-Inter, Nedved e la rivelazione sulla situazione vissuta con Dybala: “Richieste altissime, non ce la siamo sentita”

Paulo Dybala, quindi, è chiamato a giocare le ultime tre gare di questa stagione. Ma anche le ultime che vivrà vestendo la maglia della Juventus. A fine giugno, infatti, finirà la storia d’amore tra l’argentino e la Vecchia Signora. Proprio di lui, a ‘SportMediaset’, nel pre-partita ha voluto parlare Pavel Nedved.

“Quando c’è stato l’allentamento con Dybala? Difficile dirlo, precisamente. Abbiamo valutato su tutti gli aspetti. Quello che ha fatto e fa in campo ma anche fuori. Faccio fatica a dire quando. Le sue richieste però erano altissime. Noi non ce la siamo sentita. Le strade si sono divise. Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte”, ha rivelato in diretta il vicepresidente.