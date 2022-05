Juventus-Inter, intreccio di mercato prima della finale: il retroscena

Manca pochissimo per l’inizio della finale di Coppa Italia che vedrà contrapporsi la Juventus all’Inter: arriva però nel frattempo anche la smentita di mercato

Juventus-Inter, non sarà per questa sera solamente il Derby d’Italia. Ma sarà anche una finale molto sentita, con in palio la Coppa Italia. Non smettono però di circolare, nel frattempo, anche alcune indiscrezioni di calciomercato. L’osservato speciale, in tal senso, per questo big match sarà senza dubbio Paulo Dybala.

Nella gara che inizierà ufficialmente alle ore 21.00 tra i grandi protagonisti, e senza dubbio colui che sarà osservato con maggiore attenzione, ci sarà in campo titolare anche Paulo Dybala appunto. Il giocatore catturerà l’attenzione, infatti, non solamente dell’ambiente bianconero, ma anche di quello nerazzurro.

In generale, nel corso di questa stagione, ma soprattutto nelle ultime settimane, l’argentino è stato infatti sempre più con insistenza accostato alla squadra di Simone Inzaghi. Quindi per la prima volta anche l’ambiente di Milano guarderà la Joya probabilmente con occhi diversi. A pochi minuti dal fischio iniziale della gara di Coppa Italia, inoltre, sono circolate altre nuove indiscrezioni. Supposizioni che Alfredo Pedullà ha poi smentito con sicurezza.

Juventus-Inter, è sfida anche in ottica calciomercato: incontro con l’agente di Dybala? Pedullà smentisce

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, quindi, sarebbe circolata la notizia secondo cui, poco prima della finale di Coppa Italia, l’agente di Paulo Dybala avrebbe incontrato l’Inter. Che ci sia dunque stato un incontro ravvicinato tra Jorge Antun e Giuseppe Marotta. Su questa supposizione, però, è intervenuto tramite il proprio profilo ‘Twitter’ il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

È perciò arrivata secca la sua smentita: “Dire che Marotta abbia incontrato l’agente di Dybala a poche ore da una finale, sarebbe come dire che a Catania nevica a Ferragosto. A parte il buon gusto e il buon senso, c’è tempo per tutto. Non per le invenzioni“.