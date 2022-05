Un altro smacco per Gravina, lascia la Juventus: è ufficiale

Il giocatore che lascia la Juventus è un altro smacco nei confronti del presidente della FIGC Gabriele Gravina

Le chiacchiere riguardo l’uscita dai playoff dei Mondiali di Qatar e il desiderio di puntare sui giovani, sono durati solo pochi giorni. La realtà dei fatti è che difficilmente le cose cambieranno nel sistema calcistico italiano. Un peccato, perché i giovani italiani sono molto bravi, lo hanno dimostrato le Nazionali Under 19 e Under 17, con Nunziata e Corradi che si sono qualificati per i rispettivi Europei. Una squadra che ha sempre dato tanto all’Italia a livello di giocatori è storicamente la Juventus.

La finale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter è stata anticipata da una notizia di mercato diventata ufficiale poco fa. Il club bianconero ha perso un giovane talento che ha proprio cambiato Paese, diretto in Germania. Questo dà l’idea anche della forza delle italiane nel trattenere e valorizzare al meglio i propri calciatori che mostrano un minimo di qualità nei settori giovanili.

Juventus, Manuel Pisano al Bayern Monaco

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco “ha reso noto l’ingaggio di Manuel Pisano dalla Juventus, che lascerà Torino la prossima estate per unirsi all’FC Bayern Campus”. Il centravanti italiano ha firmato un contratto pluriennale coi bavaresi. Si tratta di una perdita molto importante per la Juve e l’Italia. Non solo perché Pisano è un ragazzo promettente per il futuro, ma anche perché è l’unico 2006 convocato da Corradi con la Nazionale Under 17.

Tra l’altro, non si tratta dell’unico calciatore giovane e italiano sedotto dalla Germania: anche Filippo Mane aveva lasciato la Sampdoria per unirsi al Borussia Dortmund nel calciomercato di gennaio. Un altro smacco per Gravina.