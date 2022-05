Juventus-Inter, prima la doccia fredda e poi la furia: i tifosi si scatenano

Juventus-Inter è in corso in questi minuti, ma l’episodio ha fatto già infuriare tutti i tifosi: sui social si scatena la protesta

Juventus-Inter è in corso in questi minuti ed è una sfida già accesissima. Dal primo minuto del match il ritmo è stato molto alto, da una parte e dall’altra. L’Inter è partita molto forte, ma con il passare dei minuti sta crescendo anche la Juventus. Un episodio in particolare, però, ha fatto infuriare i tifosi bianconeri.

Il gol di Nicolò Barella, calciato forte verso la porta difesa da Mattia Perin che non ha potuto nulla, ha sbloccato un match che ha il sapore a tutti gli effetti della finale. La gara in corso decreterà infatti chi vincerà la Coppa Italia per la stagione 2021/2022.

Per ora dunque comandano i nerazzurri, con il destro a giro di Barella. E proprio l’episodio legato al gol del numero 23 del nerazzurro ha fatto infuriare tutti i tifosi bianconeri. Sui social è scoppiata la polemica. Le lamentele dei sostenitori della Vecchia Signora, quindi, si stanno facendo fortemente sentire.

Juventus-Inter, il gol di Nicolò Barella fa infuriare i tifosi bianconeri: “Tanta gente dovrebbe preparare le valigie”

Il gol di Nicolò Barella è arrivato per i tifosi della Juventus come una doccia fredda. Il nerazzurro ha segnato al 6′. La sua rete si è perciò classificata come la seconda più veloce delle finali di Coppa Italia giocate fino a questo momento, secondo solo al gol che segnò Radu (al 4′) sempre contro i bianconeri nel 2015.

Proprio questo episodio ha fatto infuriare e non poco appunto coloro che tifano da casa (e sui social) la Juventus. Nel mirino, questa volta, non c’è solo Alex Sandro ma tutta squadra. Come si legge su ‘Twitter’: “Duecento metri di spazio lasciati a Barella, tanta gente dovrebbe preparare le valigie altro che rinnovi“.