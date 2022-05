“Ma ancora parla?”: Zeman sminuisce la Conference, tifosi furiosi

La finale di Conference League raggiunta dalla Roma ha aperto una polemica di Zeman nei confronti del gioco di Mourinho.

Tra gli applausi dell’Olimpico, la Roma ha ottenuto il pass per la finale di Conference League contro gli inglesi del Leicester. Il prossimo 25 maggio la squadra di José Mourinho a Tirana affronterà gli olandesi del Feyenoord e c’è tanta spinta da parte dell’ambiente. La società e la squadra giallorosse hanno dimostrato di tenere particolarmente al trofeo, anche perché garantisce un posto in Europa League per la prossima stagione.

Al seguito della formazione, ci saranno sicuramente tanti tifosi, oltre quelli ai quali la società ha deciso di regalare il biglietto, per gratitudine dopo aver presenziato alla gara in Norvegia contro il Bodo.

Non tutti però hanno accolto con il medesimo entusiasmo la Conference League. In molti, infatti, lo considerano un trofeo mediocre con squadre discutibilmente competitive a giocarsela per la finale.

Conference League, Roma in finale: la provocazione di Zeman

Di questo avviso è ad esempio Zdenek Zeman, intervenuto ai microfoni di ‘Rai Radio1’ in occasione della trasmissione ‘Un giorno da pecora’. Il noto allenatore, oggi al Foggia, si è così espresso sulla Conference League: “Che Mourinho abbia portato la Roma in finale è segno di quello che questa competizione è. Di che coppa si tratta? Competizione di basso livello. Un trofeo per il quale gareggiano paesi calcisticamente sottosviluppati”.

Un battibecco tra i due allenatori che si nutre a distanza. Poco tempo fa, infatti, Zeman aveva commentato di preferire il gioco di Sarri a quello di Mourinho, che reputa aver deluso le aspettative. Il portoghese aveva risposto impugnano i pochi titoli vinti in carriera dal tecnico di Praga. Zeman però senza perdere l’aplomb provocativo ha risposto: “Non ho vinto soltanto la Serie B, anche la C2! Il discorso però non è su chi ha vinto, ma su cosa. Mourinho ha trionfato in squadre dove si vinceva anche prima di lui, tranne il Porto. Così è più facile…”. Risponderà Mourinho? Chissà, ma nel frattempo l’ha fatto un utente su Twitter, scrivendo su Zeman: “Ancora parla questo?”.