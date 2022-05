Incredibile Roma, finale e regalo inatteso: salti di gioia per i tifosi

Dopo aver raggiunto la finale di Conference League, la Roma dà vita a una bellissima iniziativa per 166 tifosi in particolare.

La Roma ha condotto il cammino europeo di Conference League tra gioia e scetticismo. L’appeal del trofeo, trattandosi di una nuova competizione, è ancora in crescita, ma non è da ignorare che si tratti di una competizione internazionale con squadre di valore e spessore.

È per questa ragione che José Mourinho ha lavorato molto nelle ultime settimane sulla mentalità dei suoi ragazzi, ma anche su quella dell’ambiente, che si correva il rischio snobbasse la kermesse.

L’Olimpico ha risposto presente ai vari appelli dell’allenatore, che ha invitato i sostenitori giallorossi a restare accanto alla squadra e a schierarsi virtualmente insieme agli 11 giocatori per raggiungere il traguardo della finale.

Roma in finale di Conference League: la società annuncia un regalo per alcuni tifosi

Detto, fatto. Gli spalti gremiti hanno accompagnato la Roma nella gara di ritorno contro il Leicester, valida per la semifinale che ha spalancato le porte di Tirana alla formazione di Mourinho. In Albania, infatti, andrà di scena la gara definitiva contro gli olandesi del Feyenoord.

La Roma, nel grande entusiasmo generale, non ha dimenticato chi c’è sempre stato, soprattutto fuori casa. La squadra di Mou, infatti, ha affrontato in più occasioni il Bodo Glimt, formazione norvegese difficile da battere ma anche da raggiungere. Eppure 166 tifosi della Roma sono arrivati fino all’Aspmyra Stadion di Bodo lo scorso 21 ottobre per non far mancare l’appoggio ai giallorossi. Perciò la Roma ha deciso di rendere omaggio alla loro fedeltà e ha annunciato che gli regalerà i biglietti per la finale del 25 maggio. Contro i norvegesi la Roma perse 6-1, trasformando in una delle peggiori serate la trasferta dei suoi: è giusto che ora godano del grande successo. Nella buona e nella cattiva sorte…