Milan-Atalanta, si muove la Questura: mossa a sorpresa

Potrebbe esserci un problema per Milan-Atalanta. La Questura si è già mossa ed è stata trovata una semplice e ingegnosa soluzione.

Archiviata sul campo la Coppa Italia, ma non nelle polemiche dei media, il calcio italiano torna a concentrarsi sulla lotta Scudetto. Un discorso che, a 180′ dalla fine, riguarda ormai solo le due milanesi. L’Inter gioca a Cagliari, mentre il Milan ospita l’Atalanta.

E proprio riguardo al match tra i rossoneri e la Dea sono sorte alcune polemiche riguardo l’assegnazioni di posti nel settore ospiti. Poco dopo l’apertura della vendita dei tagliandi i posti per i tifosi di casa si sono esauriti. Quando è iniziata la vendita di tagliandi per il settore ospiti, complice anche la grande presenza di tifosi milanisti a Bergamo e la vicinanza geografica con Milano, questi sono stati acquistati non solo dai tifosi dell’Atalanta, ma anche da quelli del Milan.

La situazione, a dire il vero, non ha creato particolari disagi all’Atalanta. Le modalità di vendita, concordate dalla società orobica con il Milan, facevano oltretutto presagire una possibilità del genere. L’arrivo di tifosi del Milan nel settore solitamente riservato agli ospiti era ampiamente preventivabile.

Milan-Atalanta, il piano della Questura per evitare incidenti

La problematica è stata però evidenziata dalla Questura che invece teme scontri all’interno del settore tra le due tifoserie. Per questo motivo è stato elaborato un piano di pre-filtraggio che consenta alle due componenti che popoleranno il settore ospiti di non venire a contatto.

In parole povere verrà predisposto un controllo all’ingresso che dividerà le due componenti. Verrà chiesto agli spettatori la loro squadra e in base alla risposta verranno divisi e sistemati in due aree diverse del settore ospiti.