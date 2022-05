Milan, Maldini sorprende tutti: spunta il ritorno dell’ex per l’estate

In casa Milan si studiano le possibile mosse di mercato per la prossima estate. Maldini pensa anche ad un ritorno di fiamma.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere la vincente dello Scudetto. L’Inter ieri ha portato a casa la vittoria della Coppa Italia, successo che ovviamente ha dato modo ai tifosi nerazzurri di poter gioire per il primo trofeo stagione (il secondo se si considera anche la Supercoppa). Resta ovviamente lo Scudetto che vede la squadra di Simone Inzaghi indietro rispetto ai cugini rossoneri.

Se il Milan riuscirà a tenere botta fino alla fine, portando a casa il titolo, potrà dircelo soltanto il tempo. Nel frattempo la dirigenza prova a guardare al futuro, al netto di quelle che sono le situazioni societarie e l’arrivo di Investcorp o di RedBird. Maldini sta già lavorando a dei nomi che possano aumentare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, non solo Berardi: spunta il ritorno dell’ex

Domenico Berardi è nella lista stilata proprio dal dirigente rossonero. In estate si proveranno a capire quali siano i margini per portarlo a Milano, anche se la concorrenza è davvero agguerrita. Ecco perché lo stesso Maldini sta lavorando anche ad altri nomi che possano stuzzicare l’appetito dei tifosi. Uno di questi ha già vestito la maglia rossonera nel recente passato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, nel caso in cui Berardi non dovesse rientrare tra i giocatori in arrivo a ‘Casa Milan’, un altro nome in cima alla lista di Maldini è quello di Gerard Deulofeu, che proprio in rossonero ha giocato nel 2017, con 17 presenze e quattro gol. Un elemento che si è ben distinto con la maglia dell’Udinese ed evidentemente sarebbe accolto volentieri anche dallo stesso Pioli.