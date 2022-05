Lotta scudetto, Pioli vuota il sacco: rivelazione in diretta tv

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato nel post partita dopo la bella e fondamentale vittoria di Verona contro l’Hellas.

Il Milan di Stefano Pioli vince e convince a Verona e dà una forte spallata alla lotta scudetto. Dopo il vantaggio iniziale di Faraoni la squadra rossonera non si abbatte e mette in scena una prestazione eccezionale. L’uomo della partita è Sandro Tonali, autentico faro della squadra capolista in Serie A ed autore di una doppietta decisiva.

Al termine del match il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato della vittoria ed è apparso fiducioso in vista delle prossime due sfide di campionato, rispettivamente a San Siro con l’Atalanta ed al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

“La squadra ha giocato benissimo nei primi 25 minuti ed anche quando siamo andati in svantaggio sembravamo essere padroni del match. Dobbiamo continuare cosi e pensare alla prossima gara, siamo consapevoli che alla fine l’esito finale sposta tanto. Io sono innamorato dei miei giocatori, so tutto quello che ci stiamo mettendo ma adesso testa alla prossima”.

Milan, Pioli: “Testa all’Atalanta”

Al club rossonero bastano 4 punti in due gare (ovviamente in caso di due vittorie dell’Inter), ma Pioli è chiaro e pensa in particolare ora al prossimo match contro la squadra di Giampiero Gasperini: “Affrontiamo una squadra molto forte, all’andata contro di loro abbiamo giocato una delle nostre gare migliori, ma adesso dobbiamo puntare sulle nostre caratteristiche e fare bene”.

Infine ancora elogi per il ‘Man of the Match’ Sandro Tonali: “Un giocatore giovane ma forte. Inizialmente lui mi disse che veniva paragonato spesso a Pirlo, ma sentiva la grinta di Gattuso. Se devo fare un nome a cui paragonarlo dico Daniele De Rossi”.