Caos Milan, la notizia dell’ultim’ora lascia di sasso i tifosi

Milan, la trattativa per la cessione porta il club nel caos. Notizia dell’ultim’ora: emergono malumori per il comportamento di Elliott

Il Milan ha un unico obiettivo, arrivati agli sgoccioli della stagione: cercare di vincere entrambe le gare di Serie A che restano da giocare. O, per lo meno, di vincerne una e di pareggiarne un’altra. Il destino è nelle mani del club rossonero. La notizia dell’ultim’ora, però, lascia di sasso l’ambiente.

Il Milan non intende fermarsi e vuole continuare ad affrontare le ultime due gare del campionato così come ha giocato nelle precedenti contro Lazio, Fiorentina e Verona. Passando per l’Atalanta e per il Sassuolo, i rossoneri cercheranno di guadagnare quanti più punti possibili per mettere in cassaforte il primo posto in campionato.

Nel frattempo, però, a livello societario è arrivata una notizia che sta creando un po’ di scompiglio. Com’è noto, infatti, il fondo Investcorp ha presentato un’offerta ai vertici rossoneri per acquistare il club. L’attuale proprietario, Elliott, starebbe però temporeggiando e, per questo motivo, il fondo del Bahrain avrebbe lanciato il suo ultimatum. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

Milan, Investcorp e l’ultimatum a Elliot: ecco cosa sta accadendo nel mondo rossonero

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, il temporeggiare di Elliott sulla decisione se cedere o meno il Milan al fondo interessato, starebbe facendo spazientire i vertici stessi di Investcorp. I soldi dell’offerta, come rimarcato dal fondo, ci sono e sono presenti a prescindere, proprio per la sua forza economica. Non per accordi presi con altri investitori.

Come si legge, inoltre, Investcorp avrebbe il sospetto che lo stesso Elliott stia cercando contemporaneamente anche altri soggetti interessati all’acquisto del club, per far alzare il suo prezzo. Rispetto ovviamente all’offerta già ricevuta. Tutto ciò avrebbe, quindi, portato il fondo del Bahrain a far recapitare una sorta di ultimatum al Milan stesso. I tempi sembrano perciò essere sempre più stretti.