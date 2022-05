Ufficiale Juventus: la notizia arriva dopo la batosta in finale

La Juventus cade in finale di Coppa Italia e adesso arriva l’ufficialità che sorprende i tifosi: l’annuncio dopo la partita.

Zero titoli. La Juventus chiude la stagione con nulla da aggiungere alla propria bacheca, per un risultato ed una delusione che la piazza bianconera non viveva da oltre 11 anni. All’Olimpico di Roma esulta l’Inter, vincitrice per 4-2 in finale.

Agnelli (LaPresse)Una sconfitta che brucia per il popolo juventino, costretto a osservare trionfanti gli storici rivali e chiudere mestamente una stagione piena di rimpianti e magre figure. Una sconfitta che, soprattutto, è significata la parola fine nell’avventura in bianconero di Giorgio Chiellini.

Com’era ormai nell’aria da tempo, il capitano della Juventus dirà addio alla Vecchia Signora dopo oltre quindi anni di onorato servizio.

Juventus, Chiellini annuncia l’addio: adesso è ufficiale

Come annunciato dallo stesso Chiellini ai microfoni di ‘Mediaset’, questa è stata la sua ultima stagione in bianconero: “Lunedì farà i miei saluti allo Stadium, poi spero in qualche scampolo di partita al Franchi. È giunto il momento di cedere lo scettro ai giovani di questa rosa. Spero di avergli lasciato qualcosa, vado via felice e sereno che si tratti di una mia scelta al 100%”:

E ancora, Chiellini aggiunge: “È da anni che dico di non voler finire la mia avventura alla Juventus arrancando. Adesso, posso lasciare con gioia e serenità questa squadra, anche se dispiace per quest’ultima finale. Ciò che è certo, resterò per sempre il più grande tifoso della Juventus. Questi colori ti rimangono dentro”.

Insomma, dopo tante battaglie insieme, la Vecchia Signora si prepara a salutare il proprio leader. Per Chiellini, adesso, si aprono le porte del futuro: dirigente di questa Juve o ancora calciatore in qualche campionato esotico? Alle prossime settimane, l’ardua sentenza.