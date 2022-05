Inter, prima la vittoria e poi la doccia fredda: l’annuncio gela Marotta

L’Inter si gode la vittoria della Coppa Italia, ma arriva subito la doccia fredda che gela Marotta e i tifosi dell’Inter: l’annuncio è netto.

Un 4-2 per rompere l’incantesimo e vincere la Coppa Italia dopo undici anni di digiuno. L’Inter alza il trofeo nel cielo di Roma e silura la Juventus, con un risultato che ha regalato tante emozioni nel corso dei 120 minuti di gioco.

Una gara infinita, iniziata con la rete splendida di Barella e terminata con quella (altrettanto splendida) di Ivan Perisic al 101′. Una rete che ha steso definitivamente la Juventus e regalato all’Inter la coppa.

Il croato è stato nettamente il migliore in campo dei suoi ed è stato il calciatore che più di tutti ha inciso nel finale di gara.

Inter, Perisic decide la finale e poi gela Marotta: frecciata sul rinnovo

Soprattutto, però, l’ex Bayern Monaco è al centro dell’attenzione per il suo rinnovo contrattuale con l’Inter. Un rinnovo che è da tempo nelle lista delle cose da fare per Marotta e Ausilio, anche perché le contendenti al croato non mancano e il suo futuro è tutt’altro che già scritto.

“Cosa sarà del mio rinnovo? Così non si parla con i giocatori importanti… Non si aspetta mica gli ultimi momenti. Dovete sapere anche questo, non solo quello che viene sempre riportato…”, racconta polemicamente Perisic ai microfoni di Mediaset.

Un annuncio, quello del croato, che gela Marotta e i tifosi dell’Inter, vittime di una doccia fredda nell’immediato post partita. Parole che spengono un po’ la festa in casa nerazzurra e aprono nuove riflessioni sul futuro di Perisic.