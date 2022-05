Calciomercato Juventus, Agnelli corre ai ripari: il big è più vicino

La strategia della Juventus appare chiara e precisa e potrebbe riportare a Torino un vecchio pupillo di Massimiliano Allegri

Superata la delusione per la sconfitta in Coppa Italia, in seno alla dirigenza della Juventus è subito cominciata un’analisi approfondita sulla linea strategica da adottare per tornare vincenti. In un club fortemente ambizioso come quello bianconero è evidente che la sconfitta con l’Inter brucia ancora tanto e che l’alba della ricostruzione è già scattata. Sono diverse le mosse in corso di considerazione.

La società di Andrea Agnelli deve studiare il giusto mix da affidare a Massimiliano Allegri per cimentare il prossimo ciclo vincente. Nell’ultimo periodo sono emersi anche dei volti giovani con cui potersi gettare a capofitto su questo progetto. Rimangono basilari però anche gli uomini d’esperienza, che devono fare da cardine per i calciatori meno abituati a certe pressioni. Ecco allora che l’intenzione della Juventus sembra essere quella di richiamare un big.

La Juventus si ‘tuffa’ su Pogba: contatti mai interrotti, può essere il tassello con cui tornare grande

Ecco allora che il nome di Paul Pogba torna fortemente di moda per la Juventus. ‘TuttoSport’ riapre alla possibilità di vedere il ‘polpo’ in bianconero. Il calciatore francese fra un mese si libera dal Manchester United e dovrà scegliere da quale squadra ripartire.

Con i bianconeri, i contatti non sono mai stati interrotti. Il calciatore, scrive il giornale torinese, vedrebbe di buon occhio la possibilità di un ritorno a Torino, in una squadra che lo ha reso grande e nella quale ritroverebbe anche un vecchio amico come Massimiliano Allegri.

La Juventus, dal canto suo, cercherebbe in lui quell’elemento d’esperienza destinato a guidare i ragazzi più giovani e con minore esperienza. I bianconeri potrebbero offrirgli un contratto importante, non alla cifre del Manchester United (13 milioni netti a stagione) ma comunque sostanzioso.

Sarebbe dunque un matrimonio che potrebbe fare la felicità di entrambe le parti in causa. La dirigenza bianconera è pronta a sfruttare le armi di seduzione a disposizione per tentare di convincere il centrocampista francese sul quale vi è anche il PSG.