Miretti e Fagioli, c’è la decisione di Allegri e della Juventus

Quale sarà il futuro di Fagioli e di Miretti in vista della prossima stagione? La Juventus e Allegri sembrerebbero aver già preso la loro decisione. Occhio alle strategie e ai nuovi obiettivi sul mercato

La Juventus è pronta a valutare attentamente le prossime strategie di mercato. Occhi puntati su una mezz’ala di qualità e quantità che possa innalzare il livello tecnico della linea mediana bianconera.

Milinkovic Savic resta il primo obiettivi di Massimiliano Allegri, ma la Lazio valuta il centrocampista circa 70 milioni di euro. Una richiesta fuori portata per i bianconeri, i quali potrebbe valutare l’inserimenti di alcune contropartite nell’affare o dirottare le loro attenzioni su Pogba.

Per quel che riguarda Fagioli e Miretti, invece, il primo potrebbe far ritorno in bianconero dopo il prestito alla Cremonese, mentre il secondo potrebbe trasferirsi in prestito in una medio-piccola di Serie A per trovare maggior continuità di gioco e ripercorrere le gesta di Fagioli, prima del ritorno in Serie A.

Fagioli e Miretti, la decisone della Juventus sui due giovani talenti

Dopo un anno di prestito alla Cremonese, quindi, Fagioli tornerà alla Juventus per completare la linea di centrocampo. Il suo ritorno coinciderà con la cessione di Arthur, corteggiato dall’Arsenal e ormai lontano dai piani tecnico-tattici di Allegri. Fagioli affiancherà Locatelli, Rabiot, Zakaria, McKennie e un nuovo acquisto.

Per quel che riguarda Miretti, invece, il gioiellino bianconero potrebbe trasferirsi in un club di Serie A per giocare con maggiore continuità, o addirittura trasferirsi in Serie B per crescere e maturare sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia dal punto di vista caratteriale. Sono attese novità in vista delle prossime settimane.