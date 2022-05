Non solo Belotti: Juric rischia di perdere un altro attaccante

Juric resta sulle spine per il rinnovo di Belotti. Il Gallo non è l’unico attaccante che potrebbe dire addio al Torino: le ultime.

Il Torino di Urbano Cairo resta concentrato sulle prossime due gare di campionato. Il club granata, però, è troppo lontana dalla zona Europa e quindi alcuna novità potrebbe arrivare dopo i prossimi due impegni. Per questo motivo il club è già proiettato alla prossima stagione, vista l’imminente apertura della finestra estiva di mercato.

Prima di pensare ai colpi in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte della rosa e chi lascerà Torino in estate. Con il rinnovo di Andrea Belotti ancora in bilico ed in stand by, il club granata è alle prese con un momento di incertezza. Un eventuale addio del centravanti cambierebbe i piani della società che dovrebbe ricorrere al mercato in entrata nel minor tempo possibile. Al momento c’è un cauto ottimismo sul buon esito dell’affare, ma nulla ancora di certo.

Calciomercato Torino, Juric dice addio a Zaza: ha le valigie pronte

Andrea Belotti, però, non è l’unico attaccante che potrebbe salutare la società di Urbano Cairo in estate. Durante la finestra estiva di mercato, infatti, il club piemontese penserà anche agli affari in uscita ed a liberarsi di alcuni calciatori fuori dai piani societari.

Uno tra questi sembrerebbe essere Simone Zaza. Come riferisce ‘Tuttosport’, l’attaccante ex Italia ha già le valigie pronte per la partenza nei prossimi mesi. Nonostante un contratto in scadenza al 30 giugno 2023, il giocatore è pronto a porre fine all’avventura in Serie A. I suoi estimatori, infatti, provengono dall’estero, soprattutto dalla Spagna, dove è seguito con particolare attenzione da Cadice, Maiora, Betis e Rayo Vallecano. L’affare non è ancora del tutto concluso. Anzi, l’asta è aperta. Zaza, intanto, ha ‘preparato le valigie’ per trasferirsi in Spagna il prossimo anno.