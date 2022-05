Calciomercato Torino, deadline Belotti e non solo: annuncio di Juric

Ivan Juric, allenatore del Torino, in conferenza stampa si è soffermato sulle situazioni in bilico dei giocatori: tra questi c’è Belotti

Il Torino scenderà in campo domani allo stadio Marcantonio Bentegodi contro il Verona. Si tratta di un ritorno al passato per Ivan Juric, che sulla panchina scaligera si è confermato un ottimo allenatore. Quella di domani sarà una partita importante per capire come potrà essere il Toro del futuro, con l’allenatore che ha inviato più di qualche segnale a Urbano Cairo per alzare l’asticella e, magari, puntare all’Europa.

Juric in conferenza stampa ha affermato che “Bremer non giocherà le ultime due partite per un problema alla caviglia”. Il difensore ha quindi stretto i denti nelle precedenti partite, ma è inevitabile che il pensiero vada anche al prossimo calciomercato. Bremer, infatti, è finito nel mirino delle big italiane, soprattutto dell’Inter. E l’allenatore del Torino si è soffermato anche su Belotti.

Verona-Torino, Juric e il futuro di Belotti

Juric in conferenza stampa ha dichiarato: “Nei prossimi giorni si saprà tutto riguardo la situazione di Belotti. Per ora non ho ricevuto segnali. Per il riscatto di Pellegri non abbiamo ancora deciso. La stessa cosa vale per Brekalo”. A 360° le parole dell’allenatore del Torino, che potrebbe vedere diversi giocatori in partenza la prossima estate. Non solo Belotti a parametro zero, ma anche i vari Pellegri e Brekalo.

Un colpo duro se si ripensa alle parole di Juric della scorsa settimana, quando ha mandato segnali a Cairo riguardo gli investimenti sul mercato. E di certo perdere giocatori fondamentali per il suo gioco non può fare altro che alimentare il malumore.