“È una grandissima delusione”: caos Juve, ennesima frecciata ad Agnelli

In occasione della lunga intervista concessa a ‘DAZN’, l’ex calciatore ha parlato della Juventus, la cui stagione è stata molto altalenante.

La sua tv è un cult per gli appassionati del calcio e si è resa famosa per le polemiche e i pareri senza troppi giri di parole. L’ex calciatore Christian Vieri ospita nel suo salottino online personalità di spicco dello sport ma per una volta è passato dalla parte dell’intervistato, parlando a ‘DAZN’ della stagione di Serie A quasi vicina al termine.

La lotta tra Milan e Inter per la vittoria dello scudetto pare destinata a protrarsi fino all’ultima giornata, aprendo a ogni possibile scenario. Secondo Vieri, il campionato è stato perciò straordinario. Quello italiano è l’unico non ancora deciso dei cinque principali, gli altri contano con un vincitore già da diverse settimane.

Su chi lo meriti l’ex bomber non si sbilancia molto, perché sia Inter che Milan hanno condotto un’ottima stagione: “Sono lì entrambe e ogni domenica battagliano. Bellissimo!”.

Serie A, Vieri non ha dubbi: “La Juventus una grandissima delusione”

Se è difficile scegliere chi meriterebbe di portare a casa lo scudetto, per Vieri non ci sono dubbi sulla delusione più grande, ovvero i bianconeri di Allegri: “Grandissima delusione. Con la squadra che ha, la Juventus dovrebbe lottare ogni anno per lo scudetto. A gennaio ha preso Vlahovic, cosa si può chiedere di più?“.

Sul Napoli, invece, il giudizio di Vieri è meno netto. L’uscita anzitempo dalla corsa scudetto, a suo parere, ha delle cause precise: “C’è molta pressione e alcuni giocatori l’hanno sentita. Quando sei obbligato a vincere è diverso da quando nessuno parla di te. A metà anno ero sicuro che il Napoli sarebbe stato lì fino all’ultima partita. Ha grandissimi giocatori e gioca un grande calcio, ma alla fine il campo verde non mente mai”.