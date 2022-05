Calciomercato Juventus, il ‘messaggio’ social che fa sognare i tifosi

I tifosi notano il like sul video della nuova maglia e vanno in visibilio: il gesto del big lascia ben sperare in vista del calciomercato

Due appuntamenti per chiudere la stagione con il sorriso facendo dimenticare i passi falsi con Genoa e Inter. La Juventus di Massimiliano Allegri lunedì sera tornerà in campo all’Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi chiuderà la stagione a Firenze, contro la compagine di Vincenzo Italiano.





Chiellini e compagni saranno pertanto arbitri del destino europeo delle due avversarie, in competizione con Roma e Atalanta per strappare un posto in Europa. Intanto i tifosi della Juventus sognano già il grande colpo dopo quanto accaduto sui social.

Juventus, spunta il like di Di Maria sul post della nuova maglia: i tifosi sognano il grande colpo

I tifosi bianconeri, intanto, hanno già rivolto l’attenzione sul calciomercato e sulle possibili novità che coinvolgeranno la squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono sulle tracce di Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza con il PSG e nei giorni scorsi, in un’intervista su ‘Urbana Play’ ha detto di voler giocare ancora un anno in Europa (confida di essere anche convocato per il prossimo Mondiale), prima di rientrare in Argentina e chiudere lì la sua carriera.



La Juventus ci prova e pensa a lui per sostituire il partente Paulo Dybala, dopo che con quest’ultimo ormai già da un po’ di tempo è stato deciso di interrompere qualsiasi discussione per il rinnovo.



La novità, raccolta anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha portato i tifosi bianconeri a credere fortemente nell’arrivo di Di Maria si è registrata sui social. Il calciatore, infatti, ha messo un like al post pubblicato su Instagram dalla società del presidente Agnelli per presentare la sua nuova maglia.



Per molti è stato interpretato come l’indizio social per testimoniare la sua scelta. Le prossime settimane diranno con certezza se si è trattato di un vero indizio di mercato oppure un semplice apprezzamento disinteressato da parte di Di Maria.