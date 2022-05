“Non me ne frega…”: Serie C, stoccata dell’allenatore dopo la partita

Arriva la bordata dell’allenatore dopo la partita giocata ai playoff di Serie C: ecco cos’è successo

Si stanno disputando i playoff di Serie C e il Palermo ieri ha battuto la Triestina in un match che gli ha permesso di avanzare al prossimo turno della fase nazionale. E’ una situazione strana a livello societario dei rosanero. Si è parlato tanto dell’arrivo degli emissari del City Football Group: ovvero i proprietari del Manchester City, del Girona, del New York City. I club di cui è proprietario questo gruppo sono molteplici, sparsi in ogni parte del mondo.

Ce ne sono anche alcuni in Uruguay e in Cina, ma non ne hanno in Italia. Questa potrebbe essere una grande occasione per la piazza di Palermo di ripartire con una proprietà solida e forte. Ciò che è percepibile è che nessuna squadra è al livello del Manchester City, ma le altre sono comunque ‘più in alto’ rispetto al Palermo che ha concluso il girone C di Serie C al terzo posto.

Palermo, le parole a sorpresa di Baldini

Il 2-3 aggregato tra Triestina e Palermo ha permesso ai rosanero di approdare ai quarti di finale dei playoff, dove incontrerà l’Entella. E mister Baldini si è lasciato andare a dichiarazioni particolari a Eleven Sports: “Non me ne frega un c***o di vincere o perdere. A me interessa il percorso, non questo mondo. Non m’interessa nulla, voglio sognare e lo faccio grazie alla mia famiglia e ai miei amici. Voglio essere libero e arrivare in fondo perché lo meritano i tifosi, i giocatori e il club”.

Parole che fanno capire la portata della persona prima che l’allenatore: all’allenatore del Palermo il risultato interessa poco, preferisce le emozioni. E non è solito trovare qualcuno così.