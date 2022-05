Juve, addio in estate: la fumata bianca può arrivare prima del previsto

La stagione della Juve è ormai alle battute finali e la società bianconera valuta le possibili cessioni in vista della prossima stagione.

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia la stagione della Juve di Massimiliano Allegri ha ben poco da dire. Il club bianconero, dopo oltre un decennio, ha terminato la stagione con zero titoli e una qualificazione Champions arrivata con non poche difficoltà. La squadra bianconera ha avuto un brutto inizio di stagione e solo un calciomercato invernale e la crisi di club come l’Atalanta hanno evitato un fallimento totale.

A fine anno la società bianconera potrebbe effettuare diversi cambiamenti e tanti giocatori potrebbero cambiare maglia. Uno dei reparti che ha deluso le aspettative nella squadra di Allegri è senza dubbio il centrocampo e sono tanti i giocatori in bilico. Dal francese Adrien Rabiot al brasiliano Arthur, senza dimenticare il gallese Aaron Ramsey, che, tornerà a fine stagione. Una situazione in continua evoluzione ed un reparto che potrebbe avere tanti cambiamenti.

Una delle più grandi delusioni del club torinese è il centrocampista verdeoro Arthur. Il regista arrivò con grandi aspettative nello scambio con il Barcellona, ma sia per problemi fisici che per problemi di adattamento non ha mai trovato la sua consacrazione.

Juve, l’Arsenal in forcing su Arthur: la situazione

Arthur non è una priorità nelle idee di Allegri e della dirigenza, che, si libererebbe volentieri di un ingaggio cosi pesante. Secondo quanto riporta il Daily Mirror sul giocatore c’è l’Arsenal di Arteta, alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche.

I Gunners provarono l’assalto già nella sessione invernale, ma in quell’occasione non se ne fece nulla. Come sottolinea il quotidiano ora la trattativa dovrebbe essere molto più semplice e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.