Perisic, non solo Juventus: c’è un altro club di Serie A sull’esterno

Resta da definire il futuro di Perisic, il cui contratto con l’Inter scade a giugno: su di lui c’è la Juve ma anche un altro club italiano.

Lo scudetto è alla portata ma la strada che conduce verso il sogno, per l’Inter, resta impervia. Per concretizzarlo, infatti, serviranno 6 punti nelle prossime due partite con il Cagliari e la Sampdoria nonché un passo falso della capolista, che domani affronterà l’Atalanta per poi chiudere il proprio campionato sul campo del Sassuolo. Tutto ancora in ballo con Simone Inzaghi che, nel frattempo, conta di ricevere presto buone notizie anche dal mercato.

In particolare, continua a tenere banco la situazione riguardante Ivan Perisic. Il contratto che lo lega al club, come noto, scade a giugno e i vari confronti andati in scena nelle ultime settimane non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Anzi, non hanno fatto altro che acuire la già ampia distanza tra richiesta ed offerta.

Il croato, infatti, per firmare vuole 6 milioni netti (adesso ne percepisce 4) per due anni con opzione per il terzo mentre l’amministratore delegato Beppe Marotta ha messo sul piatto un biennale secco a 4.5 che non include alcun bonus di sorta. Al termine della stagione torneranno ad incontrarsi al fine di fare il punto della situazione ma intanto l’opzione che prevede l’addio diventa, ogni giorno che passa, sempre più concreta.

Inter, doccia fredda Perisic: il retroscena sul Milan

Sulle tracce di Perisic come confermato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ c’è soprattutto la Juventus (Massimiliano Allegri lo ha inserito nella sua personale lista) ma pure il Chelsea. Occhio, inoltre, alla pista che lo porterebbe nella sponda rossonera di Milano. Una suggestione di mercato inattesa confermata, ai microfoni della ‘Cmit TV’, dall’esperto Fabio Bergomi. “Una fonte mia dice che lui ha fatto un incontro importantissimo con il Milan”.

L’esterno, autore di una stagione ottima dal punto di vista realizzativo (9 gol e 8 assist in 47 apparizioni complessive), non intende fare un passo indietro: l’Inter, per non perderlo, dovrà quindi soddisfare in toto le sue richieste. In caso contrario, in estate andrà in scena il divorzio. “A me gente dell’Inter ha detto che non possono dare via Perisic, perché gli costerebbe la faccia e perché un altro sul mercato è difficile da trovarlo. Lui chiede 6 perché non sopporta che altri prendano di più”.