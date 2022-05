Juventus, ora si fa sul serio per il grande ritorno: pronto lo step decisivo

La Juventus torna sul campione oggi al Manchester United: dopo diversi tentativi, finalmente c’è la grande apertura alla trattativa.

La condizione contrattuale di Paul Pogba legittima la Juventus a sperare di poterlo riportare a Torino, dopo l’addio avvenuto nel 2016. L’attuale vincolo del francese classe ’93 con il Manchester United scadrà il 30 giugno del 2022 e al momento non sono avvenuti segnali di rinnovo da nessuna delle due parti. Ciò consentirebbe al calciatore di muoversi già alla ricerca della futura squadra e di poter cominciare a sistemare le faccende contrattuali.

Sicuramente la scomparsa prematura dell’agente Mino Raiola ha generato qualche momento di stallo nella cura degli interessi del calciatore. Tuttavia, come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, al momento ad occuparsi di Pogba è Rafaela Pimenta.

La visita di quest’ultima sarebbe attesa a Torino lunedì 16 maggio. L’entourage rinnovato di Pogba incontrerà la Juventus per comprendere la fattibilità dell’affare sotto tutti i vari aspetti.

Juventus, incontro con l’entourage di Pogba la prossima settimana

Da diversi mesi la Juventus corteggia Paul Pogba e spesso il calciatore ha mandato i giusti segnali per far comprendere che l’affetto è del tutto ricambiato. Secondo le informazioni di ‘SKY’, allo stato attuale il centrocampista francese si sarebbe addirittura sbilanciato, dando la sua disponibilità al trasferimento.

L’affare non è così semplice se si passa però alla parte economica. A quanto pare sia PSG che United in chiave rinnovo potrebbero offrire di più dei bianconeri. A questo punto la Juventus cercherà di fare leva sul legame che esiste tra il giocatore e la maglia, nonché la centralità che Pogba avrebbe nei piani della Juventus di Max Allegri. Tuttavia potrebbe non bastare. Lunedì avverrà sicuramente un primo e chiarificatore incontro in tal senso.