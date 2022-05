Pogba-Juventus, la nuova conferma fa sognare i tifosi

Pogba-Juventus, nuovo capitolo e attenzione alle conferme. Il centrocampista francese, come noto, si svincolerà dal Manchester United il prossimo 30 giungo. I bianconeri osservano interessati

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di strappare Pogba alla fitta concorrenza Europea. I bianconeri ci proveranno ancora, e la nuova conferma arriva direttamente da “Paolo Paganini”, giornalista Rai. “Mino Raiola, lo scorso novembre, mi disse due cose: Haaland al City e addio Pogba allo United con la Juve nel cuore. Vuoi vedere che…”. Un tweet che conferma, indirettamente il forte interesse bianconero.

Tuttavia, la Juventus osserva interessata, ma i bianconeri valuteranno concretamente anche altri profili. Il primo obiettivo, come anticipato nella giornata di ieri, resta Milinkovic Savic, anche se sarà complicato convincere la Lazio a dire sì.

Lotito valuta il centrocampista serbo circa 75 milioni di euro, cifra fuori portata per le attuali casse bianconere. La Juventus, dal canto suo, proverà a proporre alcune contropartite tecniche per cercare di far breccia agli occhi di Lotito. Qualora la trattativa non dovesse decollare, la Juve dirotterebbe le sue attenzioni sul ritorno di Pogba.

Pogba-Juventus, si aprono le strade del ritorno: le ultimissime

La Juventus proporrà a Pogba un contratto da circa 7-8 milioni di euro a stagione. Il centrocampista francese, quindi, rispetto all’attuale ingaggio percepito allo United, dovrà accontentarsi praticamente della metà. I bianconeri ci proveranno e non è escluso che Pogba possa dire sì.

L’ormai ex United, in vista del prossimo Mondiale in Qatar, punterà all’inizio di una nuova avventura dove rilanciarsi, ritrovare la miglior condizione fisica e grande serenità. Ecco perchè la Juventus potrebbe rivelarsi la giusta soluzione per il futuro di Pogba. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.